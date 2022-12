Stifel entscheidet sich für KX, um die Marktintelligenz und den Einfluss auf die Ausführung von Trades zu stärken

New York (ots/PRNewswire) -KX (https://kx.com/) -- Hersteller von kdb+, der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank und Echtzeit-Analyse-Engine -- gab heute bekannt, dass Stifel Financial Corp. (https://www.stifel.com/) (NYSE: SF), das Full-Service-Brokerage- und Investmentbanking-Unternehmen, sich für KX entschieden hat, um seine Marktdatenanalyse zu verbessern und die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu unterstützen. Mit über 8 Milliarden Aktien, die jährlich in den USA gehandelt werden, wird Stifel die unübertroffene Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von kdb+ für die Datenaufnahme und -verarbeitung nutzen, um die Analysen und Abläufe bei der Ausführung von Trades zu verbessern und so den Wert für seine Kunden zu steigern.John Spensieri, Managing Director, Head of U.S. Equity Trading bei Stifel, sagte: „Die Bereitstellung eines besseren Zugangs zu marktrelevanten Daten hilft unseren Kunden, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die zu positiven Ergebnissen führen. KX ist einzigartig in seiner Fähigkeit, unterschiedliche Prozesse und Metriken schnell, zuverlässig und flexibel miteinander zu verbinden. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und sind überzeugt, dass sie unsere Position als erstklassige globale Handelsplattform für institutionelle Kunden weiter stärkt."Die weltweit größten Investmentbanken, Aufsichtsbehörden und Börsen in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche verlassen sich für ihre geschäftskritischen Datenverarbeitungs- und Trade-Analyse-Anforderungen auf die Zeitreihendatenbank kdb+ von KX, die von dem unabhängigen Unternehmen STAC Research (https://stacresearch.com/) als die schnellste der Welt eingestuft wurde.Kdb+ eignet sich ideal für die Anforderungen extremer Datenmengen und -geschwindigkeiten, wie z. B. im globalen Handel, da sie in einzigartiger Weise Echtzeit-In-Memory-Computing, eine Zeitserien-Spalten-Datenbank und die integrierte, leistungsstarke, vektororientierte Programmiersprache Q kombiniert. Mit der Technologie von KX sind Unternehmen in der Lage, riesige Datenmengen in Sekundenbruchteilen zu erfassen, zu verwalten und zu verarbeiten, um komplexe Finanzmodellierungen und -analysen durchzuführen. Darüber hinaus läuft die Lösung auf allen führenden Hyperscale-Clouds, so dass Kunden die Flexibilität der Cloud für ihre datenintensiven Analyse-Workloads nutzen können und gleichzeitig die für kdb+ bekannte Leistungseffizienz erhalten. Dank der sofort einsatzbereiten Unterstützung für SQL und Python können Entwickler und Datenwissenschaftler ihre bevorzugten Programmiersprachen und Tools verwenden, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen.Conor Twomey, Head of Customer Success bei KX, fügte hinzu: „Stifel ist eine der größten Full-Service-Investmentbanken in den USA, und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam am weiteren Erfolg des Unternehmens arbeiten können. Mit der Entscheidung für KX kann Stifel nun weltweit führende Analysen und Einblicke beim Trading anbieten und ist damit letztlich mit der Technologie und den Tools ausgestattet, die für ein Trading mit besserer Risikokontrolle und besserem Preisschutz erforderlich sind."Informationen zu KXKX ist der Entwickler von kdb+, die von unabhängiger Seite als die weltweit schnellste Zeitreihendatenbank und Echtzeit-Analyse-Engine eingestuft wird. Die Technologie von KX wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Unternehmen für ihre geschäftskritischen Datenanwendungen eingesetzt. Unsere branchenführende Software verarbeitet und analysiert Zeitreihen und relationale Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierbarkeit und ermöglicht so aussagekräftigere Einblicke zur Entscheidungsfindung. Wir ermöglichen es Entwicklern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Netzwerkrand zu optimieren. KX gehört zu FD Technologies plc und hat mehr als 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Für weitere Informationen besuchen Sie www.kx.com oder wenden Sie sich an pr@kx.com.Informationen zu StifelStifel Financial Corp. (NYSE: SF) ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, das sein Bank-, Wertpapier- und Finanzdienstleistungsgeschäft über mehrere Tochtergesellschaften in seinem Vollbesitz abwickelt. Die Broker-Dealer-Kunden von Stifel werden in den Vereinigten Staaten durch Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, einschließlich des Geschäftsbereichs Eaton Partners, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. sowie Miller Buckfire & Co. und Stifel Independent Advisors, LLC betreut. Die Broker-Dealer-Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Wertpapiermaklerdienste, Investmentbanking, Handel, Anlageberatung und damit verbundene Finanzdienstleistungen für Privatanleger, professionelle Vermögensverwalter, Unternehmen und Kommunen an. Die Stifel Bank und die Stifel Bank & Trust bieten eine breite Palette von Kreditlösungen für Verbraucher und Unternehmen an. Stifel Trust Company, N.A. und Stifel Trust Company Delaware, N.A. bieten Treuhand- und verwandte Dienstleistungen an. Um mehr über Stifel zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.stifel.com. Globale Offenlegungen finden Sie unter https://www.stifel.com/investor-relations/press-releases.Kontakt:Kristin Davie –kdavie@fdtechnologies.com, +1(929) 471-1849Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stifel-entscheidet-sich-fur-kx-um-die-marktintelligenz-und-den-einfluss-auf-die-ausfuhrung-von-trades-zu-starken-301700685.htmlOriginal-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuell