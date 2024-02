Stifel Financialration 5.20%niorotes due 2047 Aktie: So kann es weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Stifel haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen, wie unsere Analyse zeigt. Dies führt dazu, dass wir der Aktie von Stifel eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, daher erhält Stifel in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -3,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dessen erhält Stifel in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Stifel um mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt Stifel mit einer Rendite von 10,51 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Stifel ein Neutral-Titel ist. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 34,48, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,78, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.