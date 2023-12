Stifel Financialration 5.20%niorotes due 2047 Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Stifel hat eine mittlere Diskussionstätigkeit im Internet gemessen und bewertet diese als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Stifel beträgt 2,46 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Stifel im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,04 Prozent erzielt, was 8,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 11,06 Prozent, Stifel liegt aktuell 3,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Stifel liegt bei 17,04 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Stifel-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.