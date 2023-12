Stifel Financialration 5.20%niorotes due 2047 Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Stifel-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 65,37 USD liegt, was einer Entfernung von +7,78 Prozent vom GD200 (60,65 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 60,34 USD, was einen Abstand von +8,34 Prozent bedeutet. Auch dies lässt auf ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs schließen, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Stifel-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut" und 1 "Neutral" war. Daraus ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 80 USD, was ein Aufwärtspotential von 22,38 Prozent darstellt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Stifel-Aktie.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche konnte die Stifel-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 9,41 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,84 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Stifel-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

