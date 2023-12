Stifel Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "SMC":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Stifel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 33,68 Punkten und der RSI25 bei 33,82 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird Stifel in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurden Stifel von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die besprochenen Themen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Stifel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -10,84 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt Stifel mit einer Unterperformance von 6,27 Prozent schlechter.

Zusammenfassend erhält Stifel aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.