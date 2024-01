Stifel Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Stifel Financial Corp":

Stifel, ein Unternehmen aus dem Bereich "Kapitalmärkte", hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 19,74 Prozent gestiegen, was Stifels Unterperformance von -4,7 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 10,75 Prozent, und Stifel übertraf diesen Wert um 4,29 Prozent. Die Überperformance im Sektor und die Unterperformance in der Branche führen zu einem "Neutral"-Rating für Stifel in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Stifel im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche eine Dividendenrendite von 2,46 % auf, was 3,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,63 % bedeutet. Diese niedrigere Rendite führt zur Einstufung als "Schlecht".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stifel 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 positive Einschätzungen, 1 neutrale Einschätzung und keine negative Bewertung für Stifel abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 16,4 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 81 USD führt, und dies wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Stifel daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut".