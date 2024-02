Stifel Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Stifel Financial Corp":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Stifel-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Stifel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,78, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher ein "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Stifel aktuell 2, was eine negative Differenz von -3,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stifel. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stifel beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Stifel ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.