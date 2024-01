Stifel Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Stifel Financial Corp":

Stifel-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Stifel-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich mit ähnlichen Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3 Prozent.

Das Anleger-Sentiment für die Stifel-Aktie ist hingegen positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Stifel, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten liegt Stifel mit einer Steigerung von 15,04 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt von 18,77 Prozent, was eine Underperformance von -3,72 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor konnte Stifel jedoch eine Überperformance von 4,38 Prozent erzielen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Stifel-Aktie fällt positiv aus, mit 2 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die kurzfristige Sicht wird von Analysten positiv bewertet, mit 1 guten, 0 neutralen und 0 schlechten Empfehlungen in der jüngsten Zeit. Das mittlere Kursziel für die Stifel-Aktie liegt bei 81 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,66 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.