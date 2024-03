Stifel Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Stifel hat ein KGV von 16,34, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 74 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV in der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund des niedrigen KGV erhält die Stifel-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Stifel 1-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite verleiht. Aktuell gibt es keine neuen Analystenupdates zu Stifel. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 76,14 USD eine Entwicklung von -2,81 Prozent und ein mittleres Kursziel von 74 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Stifel-Aktie sowohl eine "Gut"- als auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 65,41 USD, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 74,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 76,14 USD liegt über dem längerfristigen Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem kurzfristigen Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Stifel derzeit eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass Stifel auf fundamentalen, analytischen und technischen Ebenen unterschiedliche Bewertungen erhält. Die Aktie wird als "Gut" bewertet, basierend auf dem niedrigen KGV und der langfristigen technischen Analyse, während die Dividendenrendite eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.

