Mit Sthrn Palladium wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von Southern Palladium hat in den letzten Tagen einige negative Signale erhalten. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 0,41 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,32 AUD liegt und damit einen Abstand von -21,95 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,38 AUD und einer Differenz von -15,79 Prozent schlecht ab.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine negative Stimmung. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Southern Palladium liegt bei 61,54 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 75 für 25 Tage. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch das Sentiment der Anleger auf "Schlecht" eingestuft werden. Die Aktie von Southern Palladium zeigt derzeit einige negative Anzeichen, die Anleger sollten daher vorsichtig sein.

Sollten Sthrn Palladium Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sthrn Palladium jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sthrn Palladium-Analyse.

Sthrn Palladium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...