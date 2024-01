Sthrn Palladium Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Southern Palladium liegt der RSI aktuell bei 41,67, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25 Wert von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Southern Palladium spiegeln laut Expertenmeinungen weder positive noch negative Einschätzungen wider. Die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen werden als überwiegend neutral eingestuft. Daher wird die Aktie von Southern Palladium von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Southern Palladium mit 0,375 AUD derzeit um +1,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Southern Palladium zeigt eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit wird der Aktie von Southern Palladium in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" zugeschrieben.

