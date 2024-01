Sthrn Palladium Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Southern Palladium-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 21, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 52,94, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Southern Palladium.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Southern Palladium konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion bleiben neutral.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,41 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,375 AUD liegt, was eine negative Abweichung von -8,54 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Southern Palladium in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

