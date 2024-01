Sthrn Palladium Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Southern Palladium liegt aktuell bei 21,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI bei 48, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Southern Palladium für diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch über die Aktie von Southern Palladium diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Southern Palladium, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Southern Palladium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,41 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,375 AUD deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Southern Palladium weisen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Southern Palladium-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sthrn Palladium-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sthrn Palladium jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sthrn Palladium-Analyse.

Sthrn Palladium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...