Sthree Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie der Sthree wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit gemischten Einstufungen bewertet. Es gab eine positive Bewertung, eine neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine langfristige Einstufung von "Gut". Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb des letzten Monats eine positive Bewertung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 470 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 428 GBP eine erwartete Kursentwicklung von 9,81 Prozent ergibt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,39 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 31,25 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Dividende schüttet Sthree eine Dividendenrendite von 4 % aus, was 7,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11,67 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende im Vergleich zur Branche der Professionellen Dienstleistungen.