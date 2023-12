Sthree Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Analysten bewerten die Aktie von Sthree auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Prognose der Analysten für das Kursziel liegt bei 390 GBP, was einer Erwartung von -8,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 424,5 GBP liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Sthree haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für Sthree, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 11 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 11,16 Euro für jeden Euro Gewinn von Sthree zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 52. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

