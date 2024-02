Sthree Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sthree neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sthree-Aktie beträgt 53,13, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 34,86 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die Sthree-Aktie langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Bewertung gut, 1 neutral und 0 schlecht. In aktuellen Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zur gleichen Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" für das Sthree-Wertpapier führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 470 GBP, was einer Erwartung von 11,37 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 422 GBP liegt.

Die Dividendenrendite von Sthree beträgt derzeit 4%, was unter dem Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 11,69% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Sthree. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sthree daher eine "gute" Einschätzung. Insgesamt erhält Sthree von der Redaktion ein "gutes" Rating für die Anlegerstimmung.