Stewart Information Services Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Stewart Information Services liegt bei 34,44, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 40,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 47,95 USD für die Stewart Information Services-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 62,15 USD, was einem Unterschied von +29,61 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für den 50-Tages-Durchschnitt (58,89 USD) lag der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,54 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stewart Information Services somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Stewart Information Services als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 49,27 insgesamt 18 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 41,6 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Stewart Information Services mit 3,26 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,36 Prozent in der "Versicherung"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.