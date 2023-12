Stewart Information Services Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Stewart Information Services konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Schlecht". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Stewart Information Services auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Stewart Information Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 28,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,52 Prozent im Branchenvergleich für Stewart Information Services bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,76 Prozent im letzten Jahr. Stewart Information Services lag 33,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stewart Information Services-Aktie hat einen Wert von 23, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stewart Information Services.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Stewart Information Services-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 44,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 58,75 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +31,7 Prozent im Vergleich, wodurch Stewart Information Services somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 48,81 USD zeigt eine Abweichung von +20,36 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Stewart Information Services-Aktie führt. In Summe wird Stewart Information Services auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.