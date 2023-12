Stevens Goldda Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nine Mile Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" ist.

Der Sentiment und Buzz bezüglich Nine Mile Metals wurde über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung verläuft kaum verändert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Nine Mile Metals in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nine Mile Metals als Neutral-Titel einzustufen ist. Für den RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt sich eine Empfehlung von "Gut". Der RSI25 für die letzten 25 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nine Mile Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,175 CAD weicht somit um +25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung von +94,44 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nine Mile Metals-Aktie damit für die Charttechnik ein Rating von "Gut".

