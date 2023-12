Steven Madden Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Steven Madden als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 16,06, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 21,96 liegt, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, bei dem der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie von Steven Madden beträgt aktuell 34,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,68 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +25,01 Prozent im Vergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (36,16 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,03 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Steven Madden im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,2 Prozent erzielt, was 36,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie aktuell 33,54 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich sagen, dass sich die Stimmung für Steven Madden in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

