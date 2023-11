Steven Madden Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Steven Madden wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 5,33 Punkten, was bedeutet, dass die Steven Madden-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 34,86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Steven Madden somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen für die Steven Madden-Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 36,5 USD und einer "Neutral"-Empfehlung, da das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -3,64 Prozent aufweist. Insgesamt erhält Steven Madden somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Steven Madden verläuft aktuell bei 33,77 USD, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 37,88 USD, was einen Abstand von +12,17 Prozent bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +13,18 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Steven Madden um mehr als 15 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite jedoch deutlich darunter. Aufgrund der guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.