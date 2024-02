Steven Madden Aktie: Was macht der Markt?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Steven Madden war in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutral, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Steven Madden langfristig als neutral, basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,75 USD, was einer Erwartung von -9,14 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für das Wertpapier.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 35,47 USD auf, während der aktuelle Kurs bei 43,75 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 steht bei 41,84 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Gesamtnote.

Die Dividendenrendite der Steven Madden-Aktie liegt derzeit bei 2,03 Prozent, was 13,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.