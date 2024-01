Steven Madden Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Steven Madden bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag von 13,26 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Steven Madden in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,2 Prozent, was einer Outperformance von +30,06 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Zudem lag die Rendite des Unternehmens um 22,15 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Steven Madden ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, deutet darauf hin, dass sich die Steven Madden-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine deutliche Abweichung nach oben, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Summe wird die Aktie von Steven Madden auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem insgesamt positiven Rating versehen.