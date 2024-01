Steven Madden Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Steven Madden-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 34,53 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,31 USD liegt, was einer Abweichung von +19,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (38,2 USD) wird mit einem Abweichungsgrad von +8,14 Prozent überschritten. Daher wird die Steven Madden-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Steven Madden ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die kürzliche Diskussion und die positiven Themen rund um das Unternehmen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich konnte die Steven Madden-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,2 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 2,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,05 Prozent für Steven Madden. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 22,68 Prozent über dem Durchschnittswert punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Jedoch fällt die Dividende von Steven Madden mit 2,16 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (15,41 %) niedriger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 13,24 Prozentpunkte beträgt.