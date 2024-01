Steven Madden Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steven Madden liegt derzeit bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,92 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Steven Madden derzeit eine Rendite von 2,16 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 % für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als eher niedrig einzustufen ist. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Steven Madden-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Bereich des RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.