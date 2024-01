Steve Leung Design Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Steve Leung Design ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,12 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,105 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -12,5 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,1 HKD, was einen Abstand von +5 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Steve Leung Design bei -56,82 Prozent, was mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,41 Prozent aufweist, liegt Steve Leung Design mit 52,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Steve Leung Design diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Steve Leung Design überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Steve Leung Design weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.