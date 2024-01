Steve Leung Design Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse der Steve Leung Design Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,12 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,105 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 12,5 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,1 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 27,27 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Steve Leung Design Aktie überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben. Der RSI25 hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Steve Leung Design durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Steve Leung Design um 56,82 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.