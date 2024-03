Steve Leung Design Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Steve Leung Design verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,42 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 14,74 Prozent darstellt. Dieser Wert liegt 12,87 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste", die bei -4,55 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Steve Leung Design gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) und der RSI25 zeigen beide eine negative Einschätzung für die Aktie von "Schlecht" bzw. "Neutral" an.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Steve Leung Design mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 189,37 einen vergleichsweise hohen Wert auf, was sie als "teuer" kennzeichnet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls die Bewertung "Schlecht".