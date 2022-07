Steve Heinecke und Alexander Laubner: So gewinnen Hotelbetreiber passende Mitarbeiter und zahlungskräftige Gäste

Güstrow (ots) -Mit ihren auf das Hotelgewerbe spezialisierten Recruiting-Methoden ermöglichen Steve Heinecke und Alexander Laubner Urlaubsresorts, Apartmentanlagen und Hotels sich im "War of Talents" zu behaupten. Dabei liegt der Fokus der beiden Gründer von Performance Hotel nicht auf einer langatmigen Analyse, wie der Fachkräftemangel in der Branche entstanden ist, sondern wie er schnellstmöglich behoben werden kann. "Wir machen unsere Kunden mit unseren Marketing-Strategien gezielt sichtbar - als attraktivste und authentischste Arbeitgeber in ihrer Region!""Personalgewinnung ist Chefsache", sagen die beiden Marketing-Experten. Sie kennen das Problem, das seit Jahren dem Gastgewerbe wachsende Sorgen bereitet. Schon vor Corona hatte die Branche um Mitarbeiter zu kämpfen. Wer es bis dorthin schon schwer hatte, wurde durch die Pandemie endgültig in Existenznöte gebracht. Die Übrigen erholen sich nur langsam. Gute Mitarbeiter, die zu Beginn der Lockdowns gekündigt hatten, haben längst andere Anstellungen gefunden und kommen selten zurück. Ohne ausreichend qualifiziertes Personal leidet die Qualität. Oftmals führt dies zusätzlich zu Schließungen von Teilbereichen und somit zu spürbaren Umsatzeinbußen. Die Unternehmen kämpfen also an mehreren Fronten gleichzeitig. Die Energie, die sie dabei aufbringen, verpufft oft genug ergebnislos.Steve Heinecke und Alexander Laubner wissen, wie die Branche gutes Personal von sich überzeugen und zu einem Wechsel animieren kann. Durch ihre Erfahrung im Marketing und Recruiting im Gastgewerbe kennen sie die richtigen Wege, um qualifizierte Fachkräfte anzusprechen und abzuholen. "Es gibt die Fachleute ja. Man muss aber wissen, wo man diese erreicht und wie man diese für sich gewinnen kann. Mit unserer bewährten Methode können Hoteliers aus dieser Negativspirale ausbrechen und sich einen Vorsprung verschaffen, um den Erfolg am Markt ausbauen und sichern zu können."Mit den richtigen Methoden Gäste und Mitarbeiter anziehenUm sowohl potenzielle Mitarbeiter als auch Gäste anzusprechen, verfolgen die Experten Steve Heinecke und Alexander Laubner durchdachte Methoden. "Die Lage ist für viele dramatisch - aber mit ihren Versuchen, Personal und Gäste zu gewinnen, setzen Hoteliers immer wieder am falschen Ende an." Statt weiterhin wenig zielführende Anzeigen dort zu schalten, wo die Fachkräfte nicht zu finden sind und Feriengäste über diverse Buchungsportale auf sich aufmerksam zu machen, setzen die beiden Experten auf Direktvermarktung. Nicht umsonst weisen Kunden von Heinecke und Laubner Direktbuchungsquoten von bis zu 88 Prozent auf. "Die meisten Hotels da draußen haben kein funktionierendes Marketing oder arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die keinen nachweislichen Erfolg bringen. Dies ist eines der Hauptgründe, warum sie ihren wirtschaftlichen Erfolg selbst limitieren - sowohl bei der Gewinnung von Mitarbeitern als auch Gästen."Die Marketing-Experten wissen, dass es auch in der Umgebung der suchenden Gastgewerbe die passenden Fachkräfte durchaus gibt. Sie sind aber nicht auf dem freien Markt verfügbar und daher auch nicht mit herkömmlichen Stellenanzeigen zu erreichen. "Der Aufbau einer zielgerichteten Außenwirkung von Hotels und Resorts muss also zwingend erfolgen, um Gäste und Mitarbeiter anzuziehen. Wobei für beide Zielgruppen natürlich unterschiedliche Maßstäbe gelten und eigene Marketing-Kampagnen nötig sind." Die entstehen allerdings nicht über Nacht. Gute Strategien brauchen Zeit und stark performende Inhalte - dafür wirken sie aber nachhaltig. In einem vielschichtigen Marketing-Prozess erarbeiten die Profis Methoden für die Zielgruppen heraus, die für ihre Kunden relevant sind.Hoteliers müssen die eigenen Vorzüge kennen, um der Konkurrenz voraus zu seinGerade bei der Mitarbeiterwerbung muss Arbeitgebern klar sein, dass sie sich bei der Besetzung ihrer offenen Stellen in harter Konkurrenz zu anderen Hotels, Restaurants, aber auch etlichen branchenfremden Unternehmen befinden. Die eigenen Vorteile herauszuarbeiten, diese als moderne Werbekampagnen umzusetzen und sich damit sichtbar von der Masse abzuheben, braucht Zeit und Expertise. Das Recruiting sollte auch nicht erst dann beginnen, wenn wirklich Not am Mann herrscht, sondern vorausschauend stattfinden. Recruiting ist zu einem Marketing-Prozess geworden. So entgeht man der Gefahr, den nächstbesten Bewerber, der vielleicht gar nicht wirklich den Ansprüchen genügt, einstellen zu müssen, nur um die offene Stelle schnellstmöglich besetzen zu können.Aufeinander abgestimmte Einzelstrategien führen zum erfolgreichen GesamtkonzeptDas Performance-Recruiting von Steve Heinecke und Alexander Laubner umfasst zahlreiche Einzelstrategien auf verschiedensten Ebenen. "Nur im Zusammenspiel aller Komponenten sind zielgerichtete und zielführende Kampagnen möglich." Mit ihrer Methode haben die beiden Experten bereits viele Kunden aus der Hotellerie unterstützt.Möchten Sie ebenfalls in diese Komfortzone eintauchen, Gäste und Mitarbeiter magisch anzuziehen, ohne auf Stellenportale oder Buchungsplattformen zurückgreifen zu müssen? Performance Hotel GmbH
Vertreten durch Alexander Laubner & Steve Heinecke