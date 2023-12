Steve Ballmer im Dividendenrausch: Fast eine Milliarde erwartet in 2023

Die Dividende stellt für Aktionäre oft eine attraktive Zusatzeinnahme dar. Für einige, wie den ehemaligen Microsoft-Chef Steve Ballmer, übersteigt sie sogar deren Ausgaben.

Die Dividende ist für Aktienbesitzer in der Regel ein willkommenes Zusatzeinkommen. Einige Wenige verdienen damit sogar mehr als sie ausgeben können, so wie der ehemalige Microsoft-Chef Steve Ballmer. Der 67-Jährige gilt als der sechstreichste Mensch der Welt, dessen Vermögen stetig wächst, wohingegen er weiterhin in vollen Zügen das luxuriöse Leben genießt. Diese Information ist allgemein bekannt. Doch der US-Sender CNN hat nun die konkreten Zahlen errechnet, um Ballmers jährliches Wachstum seines Vermögens zu veranschaulichen.

Hierbei dient das Jahr 2014 als Basis, als Ballmer zuletzt seine Microsoft-Anteile offenlegte. Zu diesem Zeitpunkt besaß er 333,2 Millionen Aktien, was einem Anteil von vier Prozent entsprach. Für das Steuerjahr 2024 wird geschätzt, dass Ballmer trotz möglicher Verkäufe größerer Pakete (die bei der US-Börsenaufsicht registriert worden wären) knapp eine Milliarde Dollar allein durch den Besitz der Aktien erhalten wird.

Dies geschieht unabhängig von der Entwicklung ihres Wertes an der Börse, da Ballmer nach der jüngsten Anhebung durch Microsoft nun drei Dollar Dividende pro Aktie erhält. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Vorstand von Microsoft beschließt, die Dividende zu kürzen.

Allerdings erscheint dies laut den Experten von CNN eher unwahrscheinlich. Seit dem Beginn der Dividendenauszahlungen im Jahr 2003 ist der Betrag konstant gestiegen. Auch der amerikanische Staat wird von Ballmers Dividenden profitieren. Laut ProPublica hat der Milliardär im Jahr 2018 ein Einkommen von 656 Millionen Dollar an die Steuerbehörde gemeldet, was bedeutet, dass er der 20-prozentigen Dividendensteuer für Individuen mit einem zu versteuernden Einkommen von 500.000 Dollar oder mehr pro Jahr unterliegt.

Somit wird für die Microsoft-Dividenden allein fast200 Millionen Dollar fällig. Allerdings ist Ballmer nicht der Einzige, der von den Dividenden seines Aktienbesitzes ein sorgenfreies Leben führen kann. Allein Warren Buffetts Berkshire-Hathaway-Fonds wird laut einer Analyse des "Wall Street Journal" in diesem Jahr sechs Milliarden Dollar an Dividenden einnehmen.

Dies liegt daran, dass die meisten Aktien, in die Berkshire Hathaway investiert hat, Dividenden ausschütten. Dazu gehören Unternehmen wie Chevron, Bank of America, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz und American Express.

Für Ballmer und Buffett sind die Dividenden ein bedeutender Bestandteil ihres Einkommens und ermöglichen ihnen ein luxuriöses Leben. Die jährlichen Geldströme durch die Dividendenlasten illustrieren eindrucksvoll die finanzielle Kraft der beiden Geschäftsgrößen und zeigen, wie entscheidend ein guter Aktienbesitz für ein erfolgreiches Investment ist. Für beide bleibt die Dividende ein wichtiges Standbein in ihrer finanziellen Strategie.

