Stevanato Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Stevanato Spa liegt bei 67,78, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,5 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Stevanato Spa als "gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 Bewertungen als "gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33,4 USD, was einer Erwartung von 20,71 Prozent entspricht. Basierend auf den Analysteneinschätzungen wird daher die Bewertung "gut" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stevanato Spa. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "neutral".

Die Stevanato Spa notiert derzeit bei 27,67 USD, was -1,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,78 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" betrachtet.

