Stevanato Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stevanato Spa-Aktie zeigt sich in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 29,15 USD. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 26,85 USD um -7,89 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Durchschnitt von 27,26 USD, was nur einem Abweichung von -1,5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Neben der technischen Analyse zeigen auch die Meinungen der Analysten ein positives Bild. Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten 12 Monaten wurden 6 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,4 USD, was einer positiven Entwicklung um 24,39 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz spiegeln hingegen eine eher negative Entwicklung wider, wodurch Stevanato Spa insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine neutrale Bewertung für die Stevanato Spa-Aktie. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,34 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (48,5) weisen weder auf überkaufte noch überverkaufte Zustände hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.