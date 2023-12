Stevanato Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stevanato Spa wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 28,76 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (27,82 USD) um -3,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 29,14 USD weist auf eine Abweichung von -4,53 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Stevanato Spa gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu Stevanato Spa war insgesamt geringer als üblich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Stevanato Spa diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen dominierten wieder positive Themen die Diskussionen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Von den insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Stevanato Spa-Aktie waren alle 6 Einstufungen "Gut". Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 20,06 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.