Stevanato Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stevanato Spa eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und an vier Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stevanato Spa daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Stevanato Spa langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Stevanato Spa vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33,4 USD, was einer Erwartung von 22,39 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stevanato Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,08 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,29 USD liegt (-6,16 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 27,86 USD, was einer Abweichung von -2,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Stevanato Spa.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stevanato Spa liegt bei 71,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Stevanato Spa-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

