Steuern zahlen! Das müssen ETF- & Fonds-Anleger wissen

Fondsanleger und ETF-Investoren spüren in wenigen Tagen erstmals die Umsetzung der Vorabpauschale in die Praxis. Im neuen Video von SD TALK erklären wir, was die Vorabpauschale ist und wie Du berechnen kannst, wie hoch diese bei Dir ausfallen wird.

Das neue Jahr beginnt gleich mit einem Paukenschlag für ETF- und Fondsanleger: Die Vorabpauschale kommt ab dem 1. Januar zum ersten Mal richtig zur Anwendung. Dabei existiert die ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.