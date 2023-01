Stern/RTL-Exklusiv: Behörden haben Tesla in Grünheide alleinige Kontrolle des Grundwasserschutzes übertragen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Hamburg (ots) -Das Brandenburger Landesamt für Umwelt hat dem Autokonzern Tesla die alleinige Kontrolle des Grundwassers unter der Gigafabrik in Grünheide übertragen - obwohl das E-Autowerk in einem Trinkwasserschutzgebiet steht. Das geht aus einem Dokument hervor, das stern und RTL exklusiv vorliegt. Der lokale Wasserversorger und Umweltverbände sehen die Trinkwasserversorgung in Teilen von Berlin und Brandenburg in Gefahr.Ursprünglich sah die Betriebsgenehmigung der Tesla-Fabrik vor, dass der regionale Wasserversorgungsunternehmen, der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), "in alle grundwasserrelevanten Fragestellungen einzubeziehen" sei, so besagt es der Genehmigungsbescheid für das Auto-Werk aus dem März 2022. Diese Klausel hat das Brandenburger Landesamt für Umwelt bereits im November 2022 ersatzlos gestrichen, auf ausdrücklichen Wunsch von Tesla. Der US-Konzern ist seitdem ganz allein dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Grundwasser nicht verunreinigt ist. "Dass die Behörden klammheimlich jegliche Kontrolle an Tesla abgegeben haben, ohne uns oder die Öffentlichkeit zu informieren, ist ein handfester Skandal", sagte André Bähler, Chef des Wasserversorgers WSE.Das brandenburgische Landesamt für Umwelt antwortet auf Anfrage, es läge kein Verfahrensfehler vor - trotz Änderung bleibe der Genehmigungsbescheid weiter wirksam. Tesla reagierte auf eine Anfrage von stern und RTL nicht.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuell