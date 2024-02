Sterling, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sterling -Mi beträgt das aktuelle KGV 107. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 16. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Sterling -Mi daher derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung von unserer Redaktion in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen konnte bei Sterling -Mi eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst erhält Sterling -Mi daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Sterling -Mi mit -10,96 Prozent mehr als 151433 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,1 Prozent. Auch hier liegt Sterling -Mi mit 9,87 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Sterling -Mi ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sterling -Mi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,2 USD liegt, was einer Abweichung von -6,81 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,28 Prozent). Somit erhält die Sterling -Mi-Aktie auch für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Aktie von Sterling -Mi aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung erhält, was auf eine negative Entwicklung und eine überbewertete fundamentale Situation hindeutet.

