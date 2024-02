Sterling Metals Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit bestimmt.

Für die Sterling Metals-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sterling Metals wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert. Die überwiegende Themenneutralität führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sterling Metals auf 0,08 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,05 CAD, was einen Abstand von -20 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sterling Metals weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für Sterling Metals eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Analyse des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments.