Sterling Metals Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Sterling Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,1 CAD für den Schlusskurs der Sterling Metals-Aktie. Der jüngste Schlusskurs lag bei 0,05 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,06 CAD (-16,67 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sterling Metals-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,55) ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Sterling Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".