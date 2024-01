Sterling Metals Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sterling Metals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sterling Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,56, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sterling Metals keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussion in den sozialen Medien.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Aktie von Sterling Metals war weder stark mit positiven noch negativen Themen in den Diskussionen rund um das Unternehmen vertreten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sterling Metals bei 0,1 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,05 CAD erreicht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Abstands von -16,67 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.