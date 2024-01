Sterling Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Afentra war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab zwei Tage, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Afentra liegt bei 32,33, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,49, was zu einer ähnlichen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Afentra derzeit bei 37 GBP und ist damit um +20,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +62,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" für beide Zeiträume führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Afentra insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält Afentra insgesamt eine "Gut"-Bewertung.