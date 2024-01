Sterling Construction Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Sterling Infrastructure-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 61,67 USD geschlossen. Der letzte Schlusskurs lag bei 77,09 USD, was einem Unterschied von +25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 72,42 USD um +6,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Sterling Infrastructure-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 83, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Sterling Infrastructure-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 101,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 1282,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" liegt die Aktie mit 2207,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.