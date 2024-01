Sterling Construction Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Sterling Infrastructure wird im Vergleich zur Industriebranche als unterdurchschnittlich bewertet. Die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt bei 101,08 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 242,19 Prozent, wobei Sterling Infrastructure mit 141,1 Prozent deutlich darunter liegt. Dies hat in der vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Sterling Infrastructure auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 60,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 87,93 USD liegt, was einer Abweichung von +44,55 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 71,72 USD weist eine Abweichung von +22,6 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv für Sterling Infrastructure ausgefallen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Bewertung der Anleger-Stimmung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sterling Infrastructure-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25) als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.