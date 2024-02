Sterling Construction Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Sterling Infrastructure liegt bei 31,8, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 46,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Vergleich des Aktienkurses nach Branchen: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 131,47 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sterling Infrastructure damit um 105,02 Prozent unter dem Durchschnitt von 236,5 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 393,25 Prozent, wobei Sterling Infrastructure derzeit um 261,78 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformanz wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Sterling Infrastructure zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sterling Infrastructure liegt derzeit bei 66,28 USD, was der Aktie eine Einstufung als "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 82,3 USD lag und somit einen Abstand von +24,17 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 76,35 USD, was für die Aktie einen Abstand von +7,79 Prozent und damit ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.