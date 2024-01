Sterling Construction Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Sterling Infrastructure wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet, da der GD200 bei 62,67 USD liegt, was einer Abweichung von +25,1 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 73,07 USD, was einer Abweichung von +7,29 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Sterling Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von 131,47 Prozent, was eine Outperformance von +110,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 115,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei der Sterling Infrastructure ein neutrales Niveau von 59,37 und 35,2 für die letzten 25 Tage, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.