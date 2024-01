Sterling Check Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 61,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Sterling Check-Aktie hin. Die Meinungen und Kommentare der letzten Wochen spiegeln ebenfalls ein positives Bild wider. Aufgrund dieser Faktoren wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken Ausschläge in den vergangenen Wochen, daher wird die Stimmung für Sterling Check als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sterling Check-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie sowohl für den langfristigen als auch den kurzfristigen Trend als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.