Sterling Check Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Wochen konnte bei Sterling Check keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher für Sterling Check in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, an vier Tagen jedoch überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Neutral". Das Ergebnis für das Anleger-Sentiment ist demnach eine "Neutral"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sterling Check verläuft aktuell bei 12,33 USD. Der Aktienkurs lag bei 13,16 USD und hat damit einen Abstand von +6,73 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 12,32 USD ergibt sich eine Differenz von +6,82 Prozent. Basierend auf beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Sterling Check insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose von 15,67 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 19,05 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sterling Check in diesem Abschnitt daher eine "Neutral"-Bewertung.