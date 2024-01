Sterling Check Aktie: War das schon alles?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bezüglich der Aktie von Sterling Check in den letzten vier Wochen deutlich aufgehellt. Dies zeigt, dass die Aktie von privaten Nutzern überwiegend positiv bewertet wurde. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 31,34 eine neutrale Einschätzung, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 36,57 über einen Zeitraum von 25 Tagen.

Analysten bewerten die Aktie von Sterling Check langfristig als neutral, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Dabei wurde die Mehrheit der Bewertungen als neutral eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15,67 USD. Dies entspricht einer positiven Erwartung von 12,55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 13,92 USD.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Sterling Check.