Compass Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern können die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. In Bezug auf die Aktie von Compass zeigte die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass bei 29, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt liegt und zu einer Unterbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Compass liegt bei 39,36, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Compass zeigt, dass vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl in den vergangenen Tagen auch negative Themen im Fokus standen. Die analytische Seite zeigt, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Aktie von Compass.

