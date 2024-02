Sterling Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sterling -Mi beträgt derzeit 107,2 und liegt damit um 468 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 18 im Bereich Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Das bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie von Sterling -Mi auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Sterling -Mi im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,96 Prozent erzielt. Das liegt 13,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,96 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -2,4 Prozent, wobei Sterling -Mi aktuell 8,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bei Sterling -Mi bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,28 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sterling -Mi eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sterling -Mi. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sterling -Mi wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.